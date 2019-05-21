Медведев осмотрел спортивные объекты в поселке Рамонь Воронежской области

ПОСЕЛОК РАМОНЬ /Воронежская область/, 21 мая. /ТАСС/. Премьер РФ Дмитрий Медведев посетил поселок Рамонь в Воронежской области, где осмотрел новые спортивные объекты, построенные для местных детей.

Глава правительства в сопровождении вице-премьера Алексея Гордеева и губернатора региона Александра Гусева осмотрел входящие в состав Рамонского районного центра физической культуры и спорта стадион "Юность", спорткомплекс "Лидер", плавательный бассейн "Жемчужина".

На стадионе Медведев наблюдал за проходившей в это время тренировкой юных футболистов, коротко пообщался с ними и сфотографировался на память. В спорткомплексе "Лидер" он также поговорил с детьми, занимавшимися в волейбольной секции и в секции борьбы. После этого премьер перешел в соседнее здание бассейна "Жемчужина", где ему показали большой и малый бассейны.

Руководитель комплекса рассказал Медведеву о том, что все объекты были построены в 2013-2016 годах, их стоимость составила от 75,5 до 164,5 млн рублей, а сами спортивные сооружения были возведены в сжатые сроки. Все объекты бесплатны для посещения детьми из Рамони и окрестных населенных пунктов.

Центр физкультуры и спорта

В состав Рамонского районного центра физкультуры и спорта входят стадион "Юность", спорткомплекс "Лидер", плавательный бассейн "Жемчужина" и спорткомплекс. Стадион "Юность" был введен в эксплуатацию в августе 2013 года. Он включает в себя футбольное поле, беговую дорожку, площадки для игры в волейбол, баскетбол и теннис, гимнастическую площадку, место для толкания ядра и зону для прыжков в длину и высоту.

Спорткомплекс "Лидер" введен в эксплуатацию 1 сентября 2014 года. Его посещают в среднем около 4,3 тысяч человек в месяц. Бассейн "Жемчужина" работает с 15 сентября 2016 года. Его посещают около 4,5 тысяч человек в месяц. Тренировки для детей здесь проводятся бесплатно.