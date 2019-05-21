Выборы президента Международной федерации хоккея пройдут в сентябре 2020 года в Петербурге

Ранее сообщалось, что выборы нового президента IIHF пройдут на конгрессе 2020 года в Швейцарии во время чемпионата мира.

"Выборы президента IIHF пройдут в 2020 году на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге в сентябре", - сказал Фазель, который ранее заявлял, что не пойдет на новый срок.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что главным кандидатом на пост нового главы IIHF является канадец Боб Николсон, который на данный момент занимает должность спортивного директора клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон". В декабре 2018 года Фазель сообщил ТАСС, что на должность президента организации будет пять кандидатов, из них три-четыре - из Европы. Также он добавил, что новым главой IIHF с большой долей вероятности станет один из членов совета организации. Глава Федерации хоккея России (ФХР) и член совета IIHF Владислав Третьяк ранее сообщил ТАСС, что не будет претендовать на пост президента IIHF.

Фазелю 69 лет, он бессменно занимает пост президента IIHF с 1994 года. При швейцарце чемпионат мира впервые прошел в России - турнир проводился три раза (2000, 2007, 2016). С 1998 по 2014 год в Олимпийских играх участвовали игроки Национальной хоккейной лиги, Кубок европейских чемпионов был реорганизован сначала в Евролигу, а потом в Лигу чемпионов. Фазель является членом Международного олимпийского комитета.