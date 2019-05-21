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РУСАДА увеличило число легкоатлетов в пулах тестирования по сравнению с началом 2019 года

В пуле тестирования на первый квартал 2019 года входило 430 спортсменов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) во втором квартале увеличило число легкоатлетов в своих пулах тестирования по сравнению с началом года. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

В общей сложности в национальном регистрируемом и расширенном пулах РУСАДА на второй квартал 2019 года состоит 1291 спортсмен (896 и 395 соответственно). В эти пулы входит 441 легкоатлет (258+183).

В пуле тестирования на первый квартал 2019 года входило 430 легкоатлетов (268+162). В октябрьских пулах тестирования РУСАДА находилось 378 легкоатлетов (218+160).

Второе место по представительству во втором квартале 2019 года занимают паралимпийцы - 202 (157+45), третье - представители велоспорта - 74 (48+26).

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