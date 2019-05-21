Бюро исполкома Федерации фехтования России определит состав на чемпионат Европы 22 мая

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Бюро исполкома Федерации фехтования России назовет состав на чемпионат Европы в Дюссельдорфе 22 мая. Об этом на пресс-конференции в ТАСС во вторник сообщил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

Чемпионат Европы пройдет с 17-22 июня, чемпионат мира - в Будапеште с 15 по 23 июля.

"Завтра пройдет бюро исполкома, где мы утвердим команду на чемпионат Европы. Но я хочу сказать, месяц держать форму невозможно, поэтому целенаправленно готовиться к чемпионату Европы мы не будем - как выступим. Главное - чемпионат мира", - сообщил Мамедов.

Главный тренер напомнил, что на прошлогоднем чемпионате Европы команда взяла шесть золотых медалей, а затем на чемпионате мира в китайском Уси лишь одно золото. "В прошлом году на чемпионате Европы взяли шесть золотых из 12, но в связи с тем, что в России проходил чемпионат мира, подготовка у нас вышла скомканной - в Новогорске тренировалась наша сборная, в Сочи - команда Бразилии. В итоге мы три недели провели в Китае, где стояла жара в плюс 30 градусов - чуть не умерли", - рассказал Мамедов.