Сборная Чехии победила швейцарцев в матче группового этапа ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 21 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии одержала победу над командой Швейцарии со счетом 5:4 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая состоялась в Братиславе, присутствовало 9085 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Якуб Ворачек (13-я минута), Доминик Симон (21), Михал Фролик (27), Доминик Кубалик (29) и Ян Рутта (59), у швейцарцев дубль на счету Тристана Шервея (27, 42), по одной шайбе забросили Лукас Фрик (3) и Нино Нидеррайтер (57), который провел свой первый матч на турнире. Одним из главных арбитров встречи был россиянин Евгений Ромасько, а одним из лайнсменов - белорус Дмитрий Голяк. Ворота сборной Чехии защищал Патрик Бартошак, в предыдущем матче против сборной Австрии в воротах у чешской команды играл Павел Францоуз, с начала встречи на воротах у швейцарской команды был Рето Берра, которого на 27-й минуте встречи заменили на Роберта Майера.

Голевой передачей отметился Филипп Курашев, который является сыном победителя юниорского чемпионата мира 1980 года Константина Курашева, выступавшего за сборную СССР. Для него эта передача стала четвертым очком на турнире (1 гол + 3 результативные передачи). Ворачек отдал две голевые передачи в матче и набрал 15-е очко (3 гола + 12 результативных передач) на турнире и теперь делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира со шведом Вильямом Нюландером (4+11), третье с 14 очками (7+7) занимает Фролик, набравший в матче со швейцарцами два очка, на счету россиянина Никиты Кучерова также 14 результативных действий (6+8).

В составе чешской сборной лучшим игроком признан капитан команды Ворачек, забивший в матче один гол и отдавший две результативные передачи, в составе швейцарской команды лучшим признан автор дубля Шервей. Команды провели 15 матчей друг против друга на чемпионатах мира, 11 раз сильнее становились чехи, на счету швейцарцев четыре победы.

После семи матчей сборная Чехии занимает второе место в турнирной таблице группы В, набрав 18 очков, лидирует в группе сборная России, в активе которой столько же очков и матч в запасе. Швейцарцы занимают четвертое место, команда набрала 12 очков. Сборная России сохранит первое место в группе при условии, что в матче против сборной Швеции российская команда не проиграет с разницей в три или более шайбы.

Чехи и швейцарцы, также как и россияне со шведами, ранее обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира, своих соперников по плей-офф команды узнают позднее во вторник, когда будут сыграны все матчи группового этапа. Первые матчи плей-офф пройдут в четверг. Чемпионат мира в Словакии завершится 26 мая.