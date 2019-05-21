Михайлов рассчитывает, что "Московская сабля" продолжит проходить на "ЦСКА-Арене"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов рассчитывает, что "Московская сабля", которая в третий раз пройдет в Москве на "ЦСКА-Арене", сохранит за собой эту площадку в будущем. Об этом Михайлов заявил на пресс-конференции в ТАСС во вторник.

"Московская сабля" - один из самых престижных турниров, в этих соревнованиях будут принимать участие 177 мужчин и 171 женщина из 47 стран. Это очень представительные соревнования, и очки за результат на них даются с повышенным коэффициентом. С удовольствием проведем этот турнир на "ЦСКА-Арене" - нам там нравится, думаю, мы и в дальнейшем продолжим традицию проведения турнира на этой площадке", - сказал Михайлов.

"Московская сабля" пройдет 24-26 мая. Соревнования завершат серию Гран-при по фехтованию на саблях в текущем сезоне.