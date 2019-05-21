Полинский: проблем при подготовке к проведению турнира "Московская сабля" не было

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Рабочая группа по проведению турнира "Московская сабля" не сталкивалась с проблемами при организации мероприятия в 2019 году. Об этом на пресс-конференции в ТАСС во вторник сообщил генеральный директор дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский.

"Мы давно проводим этот турнир, сейчас он имеет самую высокую категорию. Команда организаторов отработана, мы третий раз проводим турнир на этой арене. Рабочая группа обычно собирается за три-четыре месяца до проведения мероприятия, при подготовке к турниру этого года никаких проблем не было", - сообщил Полинский.

"Московская сабля" пройдет с 24 по 26 мая в спортивном комплексе "ЦСКА-Арена".