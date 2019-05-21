Якименко: турнир "Московская сабля" всегда проводится на высоком уровне

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Международные соревнования "Московская сабля" всегда проводятся на высоком уровне и являются приоритетными для российских спортсменов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС во вторник заявил призер Олимпийских игр Алексей Якименко.

"Для нас этот турнир всегда был в приоритете, мы видим и чувствуем, на каком высоком уровне он проводится. Для меня лично этот турнир всегда был успешным, для Софьи Великой этот турнир получался удачным - она выиграла в прекрасном стиле, вернувшись на дорожку после перерыва", - отметил Якименко.

"На этом турнире работают около 50-60 волонтеров - начинающих фехтовальщиков, они помогают судьям и спортсменам, много лет назад я сам был в такой же ситуации. Они могут увидеть выступления лучших спортсменов, и тот уровень, к которому надо стремиться. "Московская сабля" охватывает не только спортсменов самого высокого уровня, но и начинающих, детей. Турнир очень престижен, потому что собирает лучших, это отличный опыт, причем не только соревновательный, но и опыт общения", - добавил Якименко.

"Московская сабля" пройдет с 24 по 26 мая в спортивном комплексе "ЦСКА-Арена".