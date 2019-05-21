Алексей Якименко может принять участие в ЧЕ-2019 по фехтованию

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Восьмикратный чемпион мира саблист Алексей Якименко может выступить на чемпионате Европы по фехтованию, который пройдет с 17 по 22 июня в Будапеште. Об этом журналистам сообщил во вторник главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

Ранее во вторник 35-летний Якименко объявил о намерении возобновить карьеру. Спортсмен объявил об уходе из большого спорта 28 ноября 2017 года.

"Надеемся, что Якименко выступит на чемпионате Европы, - сказал Мамедов. - Переписка идет два месяца, Российское антидопинговое агентство уже дало ответ, они не против - дали добро. Мы ждем решения WADA [Всемирного антидопингового агентства]".

Якименко - один из самых титулованных российских фехтовальщиков. Помимо золотых медалей чемпионатов мира, в его активе три бронзовые и одна серебряная медаль мировых первенств. Он завоевал 13 золотых, пять серебряных и пять бронзовых наград чемпионатов Европы. Кроме того, Якименко трижды становился обладателем Кубка мира и пять раз - победителем Универсиады.

Спортсмен принимал участие в трех Олимпийских играх - в 2004 (Афины), 2008 (Пекин) и 2012 (Лондон) годах. В 2004-м он стал обладателем бронзы в командной сабле. Последним на текущий момент крупным стартом в карьере Якименко стал чемпионат мира 2017 года в Тбилиси, где он одержал победу в командных соревнованиях.