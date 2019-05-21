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Легкоатлет Иванюк ради участия в Европейских играх отказался от ряда коммерческих стартов

Спортсмен выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме
Илья Иванюк Егор Алеев/ТАСС
Описание
Илья Иванюк
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Обладатель бронзовой награды чемпионата Европы 2018 года в прыжках в высоту Илья Иванюк отказался от нескольких коммерческих стартов за рубежом ради того, чтобы выступить за сборную России на Европейских играх в Минске. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.

Этап "Бриллиантовой лиги", который прошел в Шанхае 18 мая, стал для 26-летнего Иванюка первым стартом в летнем сезоне. Россиянин, прыгнув с третьей попытки на 2 м 28 см, занял третье место.

"Следующим международным стартом для Ильи будет этап "Бриллиантовой лиги" в Риме, который пройдет 6 июня, - сказал Воронков. - Затем, скорее всего, он выступит 16 июня на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате. У спортсмена были предложения выступить также на ряде других коммерческих стартов, но он отказался от них из-за Европейских игр".

Европейские игры в Минске пройдут с 21 по 30 июня.

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