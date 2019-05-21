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Допинг в спорте

Легкоатлетки Пономарева и Степанова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

Спортсменки дисквалифицированы на четыре года

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Мария Пономарева, специализирующаяся на спортивной ходьбе, дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

23-летняя спортсменка будет лишена титула победительницы молодежного чемпионата Европы, который прошел в Эстонии в 2015 году.

Также дисквалифицирована россиянка Александра Степанова, выступавшая в спринтерском беге. Легкоатлетка получила дисквалификацию на четыре года.

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Допинг
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