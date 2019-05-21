Яшкин: сборная Чехии по хоккею не хотела бы играть матч плей-офф ЧМ в Кошице

БРАТИСЛАВА, 21 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин надеется, что его команде не надо будет переезжать на четвертьфинальный матч чемпионата мира в Кошице. Об этом он рассказал журналистам во вторник.

Сборная Чехии в заключительном матче группового этапа обыграла команду Швейцарии со счетом 5:4 и сейчас занимает второе место в группе В с 18 очками. Первые две команды группы в плей-офф останутся в Братиславе, третья и четвертая команды отправятся на 1/4 финала в Кошице.

"Мы выиграли шесть из семи игр - это неплохой результат. Думаю, без разницы, первыми или вторыми быть. В четвертьфинал попали, будем готовиться и надеяться, что останемся здесь. Там уже все сильные, поэтому нам не выбирать", - сказал Яшкин.

В третьем периоде чехи пропустили два гола и позволили швейцарцам сравнять счет. "Сегодня произошло все, что могло сегодня произойти. Много удалений, большинства и меньшинства, и думаю, мы хорошо справились. Надо было получше сыграть в третьем периоде, но хорошо, что все так закончилось", - отметил он.

Четвертьфинальные матчи пройдут 23 мая.