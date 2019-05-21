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Федерация тяжелой атлетики России отстранила от работы всех причастных к допингу тренеров

По словам главы ФТАР Максима Агапитова, спортсмены обеспечены знаниями о правилах, которые предъявляют антидопинговые организации
Глава ФТАР Максим Агапитов Валерий Шарифулин/ТАСС
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Глава ФТАР Максим Агапитов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) отстранила от работы всех тренеров, чьи спортсмены были причастны к допинговым нарушениям. Об этом во вторник на совещании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи с представителями федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта рассказал глава ФТАР Максим Агапитов.

19 октября истек срок годичной дисквалификации ФТАР, из-за которой россияне пропустили чемпионат мира 2017 года. Дисквалификация на национальную федерацию была наложена по причине массового нарушения ее спортсменами антидопинговых правил.

"Все тренеры, которые имели отношение к спортсменам, понесшим наказание после проверки и перепроверки допинг-тестов, были отстранены. Мы получили полностью обновленную организацию, есть понимание, в каком направлении двигаться дальше. Все спортсмены обеспечены знаниями о правилах, которые предъявляют антидопинговые организации", - сказал Агапитов.

По причине большого количества допинговых нарушений Россия в соревнованиях тяжелоатлетов на Олимпийских играх 2020 года может быть представлена только двумя спортсменами.

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