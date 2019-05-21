Спортивные федерации и лиги получили от букмекеров около 1 млрд рублей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Букмекерские конторы благодаря принятому закону перечислили на развитие спорта в национальные федерации и профессиональные лиги около 1 млрд рублей. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на совещании с представителями федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ.

"На развитие спорта в федерации и лиги от букмекеров поступило около 1 миллиарда рублей, и эти объемы будут расти", - сказал Дегтярев.

По словам главы комитета Госдумы, букмекерские конторы выступают с предложениями увеличить сумму отчислений в федерации, с которыми у них заключены договоры.

"Принят закон, который сужает поле деятельности букмекерских контор до спорта, скачек и крупных политических мероприятий. Все остальные ставки становятся вне закона", - заметил он.

Согласно закону, букмекерские конторы ежеквартально должны отчислять пять процентов от своей прибыли в адрес федераций, с которыми заключен соответствующий договор.