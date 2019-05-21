"Спартак" и "Динамо" заинтересованы в приобретении футболиста "Ахмата" Мохаммади

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Столичные футбольные клубы "Спартак" и "Динамо" намерены приобрести иранского защитника грозненского "Ахмата" Милада Мохаммади в ближайшее трансферное окно. Об этом ТАСС во вторник сообщили в агентстве, представляющем интересы футболиста.

Текущий контракт 25-летнего защитника с "Ахматом" истекает летом 2019 года.

"Если говорить о России, то в услугах Милада заинтересованы "Спартак" и "Динамо", - заявили в агентстве. - Сегодня нам поступило предложение из Германии, до этого нам пришли варианты из Бельгии, также в футболисте заинтересовано хорватское "Динамо" (Загреб). Милад пока не знает, в какой клуб он перейдет, он открыт для предложений".

Мохаммади перешел в "Ахмат" из иранского "Рах Ахан" в 2016 году. В составе грозненского клуба игрок провел 79 матчей, забив три гола. За сборную Ирана футболист сыграл в 28 встречах.