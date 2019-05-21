Российские бадминтонисты уступили таиландцам и покинули ЧМ среди смешанных команд

ТАСС, 21 мая. Сборная России уступила команде Таиланда во втором матче на чемпионате мира по бадминтону среди смешанных команд и завершила выступление на турнире. Соревнования проходят в китайском Наньнине.

Российская команда проиграла со счетом 2-3. У россиян свои встречи выиграли Владимир Мальков, а также пара Владимир Иванов / Иван Созонов.

Сборную России в матче также представили Евгения Косецкая (женский одиночный разряд), Евгений Дремин и Евгения Димова (микст), Екатерина Болотова и Алина Давлетова (женский парный разряд).

Ранее сборная России уступила команде Японии со счетом 2-3.

Российские спортсмены выступают в группе 1A вместе с командами Таиланда и Японии, которые вышли в четвертьфинал. Чемпионат мира завершится 26 мая.