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Футбол в России

Арбитр Москалев рассудит матч чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и Рубином"

Встреча пройдет 26 мая и начнется в 14:00 мск

ТАСС, 21 мая. Судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым из Воронежа обслужит матч 30-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и казанским "Рубином". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами главного арбитра станут Дмитрия Сафьян (Москва), Валентин Мурашов (Москва), резервный судья - Алексей Еськов (Москва). Матч пройдет в воскресенье на домашней арене "Краснодара" в 14:00 мск.

Виталий Мешков из Дмитрова обслужит матч между ЦСКА и самарскими "Крыльями Советов", Василий Казарцев (Санкт-Петербург") назначен на матч грозненского "Ахмата" с "Ростовом", Алексей Сухой (Люберцы) - петербургского "Зенита" с красноярским "Енисеем", Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) - московского "Динамо" с тульским "Арсеналом", Евгений Трубин (Дмитров) - махачкалинского "Анжи" с екатеринбургским "Уралом", Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) - московского "Локомотива" с "Уфой", а Кирилл Левников обслужит матч между "Оренбургом" и столичным "Спартаком".

Все матчи тура начнутся в воскресенье в 14:00 мск.

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