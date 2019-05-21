Тренер: сборы в Адлере должны прояснить причины невысоких результатов бегуна Шубенкова

21 мая на этапе Мирового вызова в китайском Нанкине 28-летний Шубенков финишировал четвертым с результатом 13,37 секунды. За три дня до этого на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае россиянин, имеющий нейтральный статус, показал третье время (13,28). В прошлом сезоне Шубенков пробежал дистанцию 110 метров с барьерами медленнее 13,37 секунды только в квалификации командного чемпионата России (13,78).

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Личный тренер серебряного призера чемпионата мира 2017 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов не видит причин для расстройства после первых стартов своего спортсмена, в которых он не сумел показать высоких результатов. Об этом Клевцов сообщил ТАСС.

"После двух прошедших стартов у меня пока недостаточно информации, чтобы делать какие-то выводы, - заметил Клевцов. - Ясно одно, что причина какая-то есть. Но все покажет чемпионат мира, который пройдет очень поздно (с 27 сентября по 6 октября - прим. ТАСС). Именно он является главным стартом года".

"Сейчас мы поедем в Адлер, там будем бегать неделю. И после этого я смогу сделать какие-то выводы по тому, как развивается ситуация. Поводов расстраиваться пока никаких нет. Главное - понять, в чем дело, а до чемпионата мира в Катаре, повторюсь, еще очень много времени", - продолжил тренер.

В сезоне-2018 Шубенков стал победителем финала "Бриллиантовой лиги", выиграл Континентальный кубок IAAF и серебро ЧЕ-2018 а также установил личный рекорд (12,92).

"Сегодня он выглядел лучше, чем на своем первом старте в Шанхае. Быстрее стартовал, да и до пятого барьера бежал тоже лучше, но на финише сказал, что очень сильно устал. Просто Сергей еще не разбегался, и у него, возможно, нет еще физических ресурсов бежать быстро через три дня после первого старта. Когда сезон в разгаре, Шубенков способен прибавлять", - заключил Клевцов.