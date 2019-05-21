Фазель: IIHF для участия "СКА-Невы" в Континентальном кубке надо менять правила допуска

БРАТИСЛАВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международной федерации хоккея (IIHF) для того, чтобы разрешить участие в Континентальном кубке клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "СКА-Нева", придется изменить правила допуска команд на эти соревнования. Такое мнение ТАСС высказал президент IIHF Рене Фазель.

Ранее СМИ сообщили о том, что между СКА, в системе которого играет "СКА-Нева", и IIHF ведут переговоры об участии клуба ВХЛ в Континентальном кубке.

"Несколько лет назад мы приняли решение, что команды из ведущих стран играют в Лиге чемпионов, а команды, являющиеся чемпионами остальных стран - в Континентальном кубке. Это было хорошим решением, сложно сказать, как будет в дальнейшем, и мы будем обсуждать, - сказал Фазель. - Федерация хоккея России спросила нас, может ли команда ВХЛ играть в Континентальном кубке. Как я уже сказал, если это против правил, и то нам надо менять правила, что не так просто".

Континентальный кубок появился в 1997 году на замену Кубку Европы и проводился для стран, не имевших своих представителей в Евролиге. После 2001 года, когда Евролига перестала проводиться, Континентальный кубок фактически считался главным хоккейным соревнованием среди клубов, в котором участвовало 36 команд из 27 стран. В настоящее время турнир проводится среди клубов, не входящих в страны топ-6 (Швеция, Финляндия, Чехия, Словакия, Германия, Швейцария), чьи представители играют в Лиге чемпионов.

Из российских команд Континентальный кубок выигрывали "Лада" (2005) и "Ак Барс" (2008).