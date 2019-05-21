Правительство РФ создаст координационный совет для проведения ЧМ-2022 по волейболу

ТАСС, 21 мая. Правительство Российской Федерации создаст координационный совет по подготовке и проведению чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года в России. Соответствующий проект документа опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Координационный совет будет образован для общего управления подготовкой и проведением мирового первенства 2022 года. Председателем координационного совета станет заместитель председателя Правительства РФ. Полный состав нового органа будет утвержден Правительством РФ.

В ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола (FIVB) было объявлено о том, что мужской чемпионат мира 2022 года пройдет в России. В российскую заявку были внесены десять городов, окончательный список не известен, он будет оглашен не ранее мая.

Чемпионат мира проводится с 1949 года. Первые два турнира прошли на открытых площадках, остальные - на крытых. С 1962-го турнир проходит регулярно раз в четыре года. Дважды чемпионат мира принимал СССР (1952, 1962). В России турнир ни разу не проходил.

Сборная СССР шесть раз завоевывала золотые медали, лучший результат российской команды - серебро 2002 года.