Счетная палата завершит проверку расходования средств на ЧМ-2018 в течение месяца

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Счетная палата в течение месяца завершит аудит выделенных на подготовку и проведение в России в 2018 году чемпионата мира по футболу средств. Об этом журналистам заявил председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Матчи чемпионата мира по футболу проходили в 11 российских городов. Из федерального бюджета на подготовку и проведение турнира было выделено 355,16 млрд рублей, из бюджета субъектов федерации - 92,21 млрд, еще 196,18 млрд было предоставлено юридическими лицами.

"Дождемся объединенной коллегии Счетной палаты, на которой будут подведены итоги расходования огромных государственных средств. Визуально мы видим, что стадионы стоят, они приняли матчи чемпионата мира, - сказал Дегтярев. - То же самое касается и спортивных баз, более 70 процентов переданы детско-юношеским школам. А каким образом расходовались средства, были ли нарушения в ходе строительства, мы увидим по результатам окончания проверок на коллегии Счетной палаты, она состоится в ближайший месяц".

"Я лично на ней буду, рассмотрим все материалы. Счетная палата - контрольный орган Думы, поэтому в случае возникновения нарушений мы обязательно будем рассматривать материалы на заседании комитета и самые серьезные нарушения будем направлять в правоохранительные органы. Это наша обязанность", - добавил он.