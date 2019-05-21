Футболист Жиру продлил контракт с "Челси" на один год

ТАСС, 21 мая. Французский нападающий английского "Челси" Оливье Жиру продлил контракт с командой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лондонского клуба.

Контракт с 32-летним форвардом рассчитан на один сезон.

"Я рад продлению контракта с "Челси". Я действительно очень хотел остаться в команде еще как минимум на год. Я ощущаю себя частью этой команды с самого начала. Надеюсь, впереди нас ждет множество побед и трофеев", - сказал футболист.

Жиру перешел в "Челси" из "Арсенала" в январе 2018 года. Француз сыграл за "Челси" 62 матча в различных турнирах, забив 17 голов и отдав 11 результативных передач, вместе с командой он стал обладателем Кубка Англии. В составе национальной сборной Франции Жиру провел 89 матчей и забил 35 голов. Он является победителем чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.