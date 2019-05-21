Сборная Словакии победила команду Дании в последнем матче на ЧМ по хоккею

КОШИЦЕ /Словакия/, 21 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Словакии обыграли команду Дании в серии буллитов со счетом 2:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. Встречу в Кошице посетили 7440 зрителей.
В составе победителей шайбу забросил Мартин Маринчин (40-я минута), победный буллит реализовал Ладислав Надь. У датчан отличился Миккель Бёдкер (57).
39-летний Надь провел последний матч в составе национальной команды, в матче с датчанами он вышел в роли капитана, в других играх турнира капитаном сборной Словакии был защитник Андрей Секера. Помимо победного буллита, в своем последнем матче Надь отметился результативной передачей.
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Надь выступал за клубы "Сент-Луис", "Финикс" (ныне - "Аризона"), "Даллас" и "Лос-Анджелес", проведя в лиге в общей сложности 435 матчей, набрав 311 очков (115 шайб + 196 передач). В Континентальной хоккейной лиге словацкий форвард играл за череповецкую "Северсталь", пражский "Лев", минское "Динамо" и братиславский "Слован". Всего в КХЛ он провел 238 встреч, набрав 123 (52+71) очка. В составе национальной команды он провел 102 матча, набрав 67 (30+37) очков, в 2002 году он стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира.
Сборная Словакии заняла пятое место в турнирной таблице группы А, набрав 11 очков после семи матчей. Лидирует сборная Финляндии, набравшая 16 очков, на втором месте идут канадцы (15), третью строчку занимают немцы (15), четвертую - американцы (14). Шестое место занимает команда Дании (6). У сборных Великобритании и Франции по два очка, но британские хоккеисты опережают французов по результату личной встречи.
Первые матчи плей-офф пройдут в четверг. Чемпионат мира в Словакии завершится 26 мая.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Финляндия
|7
|5
|0
|0
|0
|1
|1
|22-11
|16
|2
|Канада
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|33-11
|15
|3
|Германия
|7
|5
|0
|0
|0
|0
|2
|18-18
|15
|4
|США
|6
|4
|1
|0
|0
|0
|1
|27-12
|14
|5
|Словакия
|7
|3
|0
|1
|0
|0
|3
|28-19
|11
|6
|Дания
|7
|1
|0
|1
|1
|0
|4
|18-23
|6
|7
|Великобритания
|7
|0
|1
|0
|0
|0
|6
|9-41
|2
|8
|Франция
|7
|0
|0
|0
|0
|2
|5
|14-34
|2
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Россия
|6
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|29-3
|18
|2
|Чехия
|7
|6
|0
|0
|0
|0
|1
|39-14
|18
|3
|Швеция
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|37-14
|15
|4
|Швейцария
|7
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|27-14
|12
|5
|Латвия
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|21-20
|9
|6
|Норвегия
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|19-33
|6
|7
|Италия
|7
|0
|0
|1
|0
|0
|6
|5-48
|2
|8
|Австрия
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|9-40
|1