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Сборная Словакии победила команду Дании в последнем матче на ЧМ по хоккею

Словацкие хоккеисты добились победы в серии буллитов
Хоккеисты сборной Словакии EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Хоккеисты сборной Словакии
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

КОШИЦЕ /Словакия/, 21 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Словакии обыграли команду Дании в серии буллитов со счетом 2:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. Встречу в Кошице посетили 7440 зрителей.

В составе победителей шайбу забросил Мартин Маринчин (40-я минута), победный буллит реализовал Ладислав Надь. У датчан отличился Миккель Бёдкер (57).

39-летний Надь провел последний матч в составе национальной команды, в матче с датчанами он вышел в роли капитана, в других играх турнира капитаном сборной Словакии был защитник Андрей Секера. Помимо победного буллита, в своем последнем матче Надь отметился результативной передачей.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Надь выступал за клубы "Сент-Луис", "Финикс" (ныне - "Аризона"), "Даллас" и "Лос-Анджелес", проведя в лиге в общей сложности 435 матчей, набрав 311 очков (115 шайб + 196 передач). В Континентальной хоккейной лиге словацкий форвард играл за череповецкую "Северсталь", пражский "Лев", минское "Динамо" и братиславский "Слован". Всего в КХЛ он провел 238 встреч, набрав 123 (52+71) очка. В составе национальной команды он провел 102 матча, набрав 67 (30+37) очков, в 2002 году он стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира.

Сборная Словакии заняла пятое место в турнирной таблице группы А, набрав 11 очков после семи матчей. Лидирует сборная Финляндии, набравшая 16 очков, на втором месте идут канадцы (15), третью строчку занимают немцы (15), четвертую - американцы (14). Шестое место занимает команда Дании (6). У сборных Великобритании и Франции по два очка, но британские хоккеисты опережают французов по результату личной встречи.

Первые матчи плей-офф пройдут в четверг. Чемпионат мира в Словакии завершится 26 мая.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Финляндия750001122-1116
2Канада650000133-1115
3Германия750000218-1815
4США641000127-1214
5Словакия730100328-1911
6Дания710110418-236
7Великобритания70100069-412
8Франция700002514-342
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Россия660000029-318
2Чехия760000139-1418
3Швеция650000137-1415
4Швейцария740000327-1412
5Латвия730000421-209
6Норвегия720000519-336
7Италия70010065-482
8Австрия70001069-401
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