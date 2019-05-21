Войташек обыграл Свидлера и стал первым полуфиналистом московского этапа Гран-при FIDE

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Польский шахматист Радослав Войташек белыми фигурами обыграл россиянина Петра Свидлера во второй партии четвертьфинала на этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Москве. Призовой фонд соревнований составляет €130 тыс.

В других четвертьфиналах по итогам двух партий победители не были выявлены. Россиянин Даниил Дубов сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой, партия представителя США Уэсли Со с российским шахматистом Александром Грищуком также завершилась ничьей, россиянин Ян Непомнящий и китайский шахматист Вэй Йи не сумели выявить сильнейшего. Участники полуфиналов будут определены после тай-брейка, который состоится в среду.

Турнир в Москве проходит по олимпийской системе. Каждая стадия проходит в течение трех дней и включает в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. В 2017 году победителем этапа Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.