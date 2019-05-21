Войташек считает московский этап Гран-при FIDE особенным

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Польский шахматист Радослав Войташек рассказал ТАСС после победы белыми фигурами над российским гроссмейстером Петром Свидлером, почему московский этап Гран-при для него является особенным.

Во второй партии второго раунда Свидлер уступил Войташеку, первую партию гроссмейстеры завершили вничью. В полуфинале Войташеку предстоит встретиться с победителем противостояния китайского шахматиста Вэй Йи с россиянином Яном Непомнящим (Россия), которые 22 мая сыграют тай-брейк.

"Эта партия вышла очень изматывающей, особенно, когда он пошел ладьей на В3, с этого момента я начал понимать, что кто-то из нас сегодня вылетит и молился, чтобы этим игроком был не я. Сценарий игры был очень неясен, и могло произойти что угодно, - сказал Войташек. - Когда он пошел слоном на D4, то я понял, что это большая ошибка, и теперь я нахожусь в намного более удобной позиции, близкой к победе. Мне предстоит сыграть с победителем пары Непомнящий - Вэй Йи, но я стараюсь заранее не думать о сопернике, потому что это только сбивает".

"Москва - особенное место для меня, так как здесь мы поженились с Алиной (Кашлинской - российской шахматисткой, - прим. ТАСС), но также это особенный город для шахматного мира - здесь огромное количество отличных игроков и проводятся различные турниры. Приятно, что в Москве в это время хорошая погода, а организация комнаты игры радует близостью к аудитории, от которой передается накал матча. Надеюсь в этот раз пробыть здесь как можно дольше", - добавил поляк.

В 2017 году победителем Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь. Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.