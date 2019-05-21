"Ростов-Дон" обыграл "Ладу" и стал победителем женского чемпионата России по гандболу

ТАСС, 21 мая. Гандболистки "Ростов-Дона" победили тольяттинскую "Ладу" со счетом 29:26 во втором матче финальной серии женского чемпионата России по гандболу и стали победительницами турнира. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу "Ростов-Дона". Первая встреча, которая прошла 17 мая, завершилась победой ростовского клуба в овертайме со счетом 34:31.

"Ростов-Дон" в третий раз подряд становится чемпионом России, всего в активе клуба из Ростова-на-Дону пять побед в первенстве страны (1994, 2015, 2017, 2018, 2019), кроме того, ростовчанки шесть раз становились серебряными и девять раз бронзовыми призерами чемпионата России. В нынешнем сезоне "Ростов-Дон" дошел до финала гандбольной Лиги чемпионов, где уступил венгерскому "Дьёру" (24:25).

Серебряная медаль чемпионата России сезона-2018/19 стала седьмой для "Лады". Тольяттинский клуб является шестикратным чемпионом страны (2002-2006, 2008), четырежды "Лада" становилась обладателем бронзовых наград турнира.

Ранее бронзовые награды первенства России завоевала краснодарская "Кубань", обыграв подмосковную "Звезду" со счетом 2-0 в серии.