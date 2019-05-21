Арбитражный суд Петербурга признал долг ФК "Тосно" перед полузащитником "Мордовии"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд по Петербургу и Ленинградской области принял решение об удовлетворении требования полузащитника "Мордовии" Рустема Мухаметшина о включении долга в размере 4,5 миллиона рублей в реестр требований кредиторов футбольного клуба "Тосно". Об этом сообщается в карточке дела на сайте "Электронное правосудие".

"Тосно" в 2018 году выиграл Олимп - Кубок России, обыграв в финале курский "Авангард" (2:1), после этого владелец команды - компания "Форт Групп" - сообщил, что команда прекращает существование из-за финансовых проблем, затем был подан иск о банкротстве, а 17 декабря арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал "Тосно" банкротом.

"Включить требования в реестр требований кредиторов", - говорится в определении суда, полный текст которого пока не опубликован.

Ранее сообщалось, что в Арбитражный суд по Петербургу и Ленинградской области поступило заявление Мухаметшина о включении в реестр требований кредиторов выплаты в размере 4,5 млн рублей.

Мухаметшин выступал за "Тосно" с 2015 по 2018 год. Согласно материалам дела, Мухаметшин также подал в суд жалобу на действия арбитражного управляющего, который был назначен "Тосно" после введения процедуры банкротства.