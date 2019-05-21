Хартли: увеличение количества игроков из Латвии в НХЛ упростило бы работу со сборной

Сборная Латвии победила команду Норвегии со счетом 4:1 в заключительном матче группового этапа и заняла пятое место в группе В, не сумев выйти в четвертьфинал. В нынешнем сезоне в НХЛ играли три латвийских хоккеиста: форварды Земгус Гиргенсонс ("Баффало"), Рудольф Бальцерс ("Оттава") и Теодор Блюгер ("Питтсбург").

"Такая хоккейная нация, как Латвия, должна сфокусироваться на том, чтобы привить молодым ребятам навыки владения шайбой, катания с юниорского уровня. В идеале, у нас, как сейчас у Швейцарии, которая по размерам схожа с Латвией, должно быть несколько десятков игроков в НХЛ, и к этому мы должны стремиться. Это могло бы упростить мне работу", - сказал он.

В семи матчах сборная Латвии выиграла три встречи. "Я чувствовал, что наша игра от матча к матчу становилась все лучше и лучше. На этом чемпионате мы были близки к победе над топ-командами в каждой игре с ними. Я знаю, что на бумаге нас нельзя было сравнить с россиянами, шведами, другими командами, однако когда мы появлялись против них на льду, то я чувствовал, что мы можем сделать так, чтобы Латвией гордились", - отметил канадец.

По словам Хартли, его цель в сборной Латвии - вывести команду на Олимпиаду 2022 года в Пекине.

"Этой мечтой я поделился с игроками еще этим утром. Я сказал им, что я выигрывал Кубок Стэнли и побеждал во всех лигах, где работал, и мне осталось сделать две вещи - выиграть Кубок Гагарина и вывести сборную Латвии на Олимпиаду. Уверен, что я не сделаю это один, так как я окружен отличной группой таких людей, как Айгарс Калвитис (президент Латвийской федерации хоккея - прим. ТАСС), Виестурс Козиолс (генеральный секретарь федерации), которые поддерживают меня, тренеры Жак [Клутье], Эдгарс Масальскис, Артис Аболс, медицинский штаб, селекционная служба. Мне нравится Латвия, Рига, местные болельщики, которые просто невероятные", - подчеркнул он.