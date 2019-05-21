Футболисты "Арсенала" аплодисментами встретили решение Мхитаряна не играть в финале ЛЕ

Ранее во вторник пресс-служба лондонской команды опубликовала заявление 30-летнего футболиста, в котором сообщается о его решении не принимать участие в финальном матче Лиги Европы, который пройдет в Баку.

На видеозаписи с тренировки команды показано, как Мхитарян сообщил своим партнерам по команде о принятом решении, в ответ футболисты зааплодировали армянскому футболисту.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявлял, что обеспечит безопасность Мхитаряну и поможет в получении визы и оформлении прочих документов для въезда в Азербайджан. Руководство "Арсенала" считало, что все еще остается существенный риск возникновения проблем, так как любые неприятности, которые могут коснуться Мхитаряна в отеле или во время поездок по городу, отразятся и на остальной команде.

Мхитарян во время выступлений за дортмундскую "Боруссию" в 2015 году не принимал участия в выездном матче Лиги Европы против азербайджанской "Габалы" (3:1) из соображений безопасности. В этом сезоне полузащитник пропустил игру группового турнира против "Карабаха" (3:0), которая прошла в Баку. Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери объяснил отсутствие игрока тем, что он "не может путешествовать сюда", а тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов предположил, что клуб мог оградить футболиста от давления, которое ждало бы его в случае появления в Азербайджане.

Армянский игрок в этом сезоне провел в Лиге Европы 11 матчей, отдав три голевые передачи и получив две желтые карточки. Финальный матч Лиги Европы состоится 29 мая.