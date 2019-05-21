Ассоциация футбольных федераций Азербайджана сожалеет о решении Мхитаряна не ехать в Баку

Во вторник пресс-служба лондонской команды опубликовала заявление 30-летнего футболиста, в котором сообщается о его решении не принимать участие в финальном матче Лиги Европы, который пройдет в Баку.

БАКУ, 21 мая. /ТАСС/. Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) выразила сожаление в связи с решением английского "Арсенала" не везти на финальный матч Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку, армянского полузащитника Генриха Мхитаряна. Об этом говорится в заявлении АФФА, размещенном во вторник на официальном сайте ассоциации.

"Мы сожалеем в связи с заявлением клуба "Арсенал" о том, что футболист команды Генрих Мхитарян не поедет в Баку на финальный матч Лиги Европы против "Челси", который состоится в следующую среду, этим необоснованным решением, принятым, как мы понимаем, коллективно - "Арсеналом", футболистом и его семьей", - говорится в тексте.

В нем отмечается, что, хотя АФФА и понимает личное решение футболиста не приезжать в Баку, Азербайджан как принимающая сторона финального матча в соответствии с требованиями УЕФА предоставил гарантии обеспечения личной безопасности Мхитаряна. "Никаких оснований ставить под сомнение серьезность этих гарантий, предоставляемых азербайджанской стороной, нет", - подчеркивается в заявлении.

АФФА также обратила внимание на то, что за минувшие годы Азербайджан обеспечил беспроблемное участие большого числа армянских спортсменов на прошедших на его территории международных спортивных соревнованиях.

В то же время в заявлении выражена убежденность в том, что это решение никоим образом не повлияет на качество и привлекательность матча. "Мы полностью готовы встретить обе команды, которые в ближайшее время приедут в Баку", - отмечается в заявлении АФФА.