Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

БРАТИСЛАВА, 21 мая. /ТАСС/. Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
В заключительных матчах игрового дня сборная России обыграла команду Швеции со счетом 7:4, а сборная Канады оказалась сильнее команды США - 3:0.
Из группы A в четвертьфинал вышли сборные Канады (первое место, 18 очков), Финляндии (второе место, 16 очков), Германии (третье место, 15 очков) и США (четвертое место, 14 очков). Четвертьфиналистами из группы B стали команды России (первое место, 21 очко), Чехии (второе место, 18 очков), Швеции (третье место, 15 очков) и Швейцарии (четвертое место, 12 очков).
В 1/4 финала пройдут матчи Россия - США, Чехия - Германия, Финляндия - Швеция и Канада - Швейцария. Полуфинальные пары определятся согласно рейтингу команд по итогам группового этапа. По этому правилу российская команда, ставшая в рейтинге первой, до финала не сможет встретиться с канадцами и чехами, которые в данном рейтинге стали вторыми и третьими.
Сборная России начнет матч с командой США в 17:15 мск, встреча пройдет в Братиславе. В это же время в Кошице сыграют команды Канады и Швейцарии. В 21:15 пройдут матчи Финляндия - Швеция (Кошице) и Чехия - Германия (Братислава).
Четвертьфинальные матчи чемпионата мира пройдут 23 мая, полуфиналы - 25 мая, матч за третье место и финал - 26 мая.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Канада
|7
|6
|0
|0
|0
|0
|1
|36-11
|18
|2
|Финляндия
|7
|5
|0
|0
|0
|1
|1
|22-11
|16
|3
|Германия
|7
|5
|0
|0
|0
|0
|2
|18-18
|15
|4
|США
|7
|4
|1
|0
|0
|0
|2
|27-15
|14
|5
|Словакия
|7
|3
|0
|1
|0
|0
|3
|28-19
|11
|6
|Дания
|7
|1
|0
|1
|1
|0
|4
|18-23
|6
|7
|Великобритания
|7
|0
|1
|0
|0
|0
|6
|9-41
|2
|8
|Франция
|7
|0
|0
|0
|0
|2
|5
|14-34
|2
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Россия
|7
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|36-7
|21
|2
|Чехия
|7
|6
|0
|0
|0
|0
|1
|39-14
|18
|3
|Швеция
|7
|5
|0
|0
|0
|0
|2
|41-21
|15
|4
|Швейцария
|7
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|27-14
|12
|5
|Латвия
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|21-20
|9
|6
|Норвегия
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|19-33
|6
|7
|Италия
|7
|0
|0
|1
|0
|0
|6
|5-48
|2
|8
|Австрия
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|9-40
|1