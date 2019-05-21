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Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Сборная России до финала не сможет встретиться с канадцами
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© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

БРАТИСЛАВА, 21 мая. /ТАСС/. Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.

В заключительных матчах игрового дня сборная России обыграла команду Швеции со счетом 7:4, а сборная Канады оказалась сильнее команды США - 3:0.

Из группы A в четвертьфинал вышли сборные Канады (первое место, 18 очков), Финляндии (второе место, 16 очков), Германии (третье место, 15 очков) и США (четвертое место, 14 очков). Четвертьфиналистами из группы B стали команды России (первое место, 21 очко), Чехии (второе место, 18 очков), Швеции (третье место, 15 очков) и Швейцарии (четвертое место, 12 очков).

В 1/4 финала пройдут матчи Россия - США, Чехия - Германия, Финляндия - Швеция и Канада - Швейцария. Полуфинальные пары определятся согласно рейтингу команд по итогам группового этапа. По этому правилу российская команда, ставшая в рейтинге первой, до финала не сможет встретиться с канадцами и чехами, которые в данном рейтинге стали вторыми и третьими.

Сборная России начнет матч с командой США в 17:15 мск, встреча пройдет в Братиславе. В это же время в Кошице сыграют команды Канады и Швейцарии. В 21:15 пройдут матчи Финляндия - Швеция (Кошице) и Чехия - Германия (Братислава).

Четвертьфинальные матчи чемпионата мира пройдут 23 мая, полуфиналы - 25 мая, матч за третье место и финал - 26 мая.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Канада760000136-1118
2Финляндия750001122-1116
3Германия750000218-1815
4США741000227-1514
5Словакия730100328-1911
6Дания710110418-236
7Великобритания70100069-412
8Франция700002514-342
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Россия770000036-721
2Чехия760000139-1418
3Швеция750000241-2115
4Швейцария740000327-1412
5Латвия730000421-209
6Норвегия720000519-336
7Италия70010065-482
8Австрия70001069-401
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