Левитин: второй период матча ЧМ со шведами напомнил игру "Красной машины"

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Второй период заключительной встречи группового этапа чемпионата мира со сборной Швеции в исполнении россиян напомнил игру команды СССР образца лучших времен. Такое мнение ТАСС высказал помощник президента РФ Игорь Левитин, присутствовавший на матче.

Россияне обыграли шведов и сыграют с командой США в 1/4 финала ЧМ по хоккею

Сборная России победила команду Швеции со счетом 7:4 в матче чемпионата мира и одержала победы во всех семи матчах группового этапа. Второй период российские хоккеисты выиграли со счетом 6:0.

"Вы видели, что была напряженная игра. Переломили ход игры за счет того, что собрались после первого периода. Вышли на второй и показали игру. Второй период напомнил игру "Красной машины", - отметил Левитин.

Термин "Красная машина" появился в начале 70-х годов после того, как сборная СССР выиграла все чемпионаты мира в период с 1963 по 1971 год, а также с 1973 по 1975 год.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная России 23 мая сыграет с командой США.