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Дворкович: сборная России оставляет хорошее впечатление на ЧМ по хоккею

Российские хоккеисты на групповом этапе турнира выиграли все матчи
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович
© Михаил Метцель/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России производит приятное впечатление на чемпионате мира по хоккею в Словакии. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, присутствовавший на игре.

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Во вторник сборная России в заключительном матче группового этапа обыграла команду Швеции со счетом 7:4. Россияне одержали семь побед в семи матчах и заняли первое место в группе B.

"У нас есть команда, это видно, каждый понимал, что нужно включиться, - сказал Дворкович. - Скажем, по комбинации Малкина и Овечкина было видно, что команда есть. Впечатление наша сборная здесь оставляет хорошее, но все понимают, что плей-офф - это совсем другая игра, и нужно с первой минуты выкладываться намного больше, в плей-офф все по-другому. Семь матчей - семь побед, но в плей-офф все равно придется добавлять".

В четвертьфинале российская команда встретится со сборной США, матч пройдет 23 мая в Братиславе и начнется в 17:15 мск.

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