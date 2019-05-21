Хоккеист Экман-Ларссон: в матче с россиянами шведы допустили много простых ошибок

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Шведские хоккеисты допустили очень большое количество простых ошибок в матче группового этапа чемпионата мира со сборной России. Такое мнение журналистам высказал капитан шведской сборной Оливер Экман-Ларссон.

Сборная России переиграла команду Швеции со счетом 7:4 в матче чемпионата мира и одержала победы во всех семи матчах группового этапа. Второй период российские хоккеисты выиграли со счетом 6:0 после поражения по итогам первой 20-минутке (0:1).

"В первом периоде мы действовали хорошо, а второй был безобразным. Мы допустили очень много простых ошибок и пропустили "легкие" голы. После второго периода мы говорили в раздевалке о том, что нужно выиграть третий. Первый период, возможно, был самым лучшим для нас на всем турнире, а второй - худшим", - отметил Экман-Ларссон.

Сборная Швеции в четвертьфинале в Кошице сыграет с командой Финляндии. "Мы вышли в четвертьфинал, и знаем, что нам будет тяжело, мы должны играть лучше. Надеюсь, мы хорошо поработаем завтра и с финнами сыграем лучше", - сказал капитан сборной Швеции.

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира в четверг сыграет с командой США. Матч пройдет в Братиславе и начнется в 17:15 мск.