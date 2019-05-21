Крикунов: нет причин не ставить Малкина и Овечкина в одно звено в сборной РФ по хоккею

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Евгений Малкин и Александр Овечкин способны снова успешно играть в одном звене в составе сборной России по хоккею. Такое мнение высказал ТАСС бывший главный тренер сборной России, наставник московского "Динамо" Владимир Крикунов.

Во вторник в заключительной встрече группового этапа сборная России победила команду Швеции со счетом 7:4, забросив во втором периоде шесть шайб. На групповом этапе россияне победили во всех семи встречах, набрав 21 очко, и вышли из группы с первого места.

"Сборная весь групповой этап вкатывалась, сыгрывалась звеньями, отсюда и такие уверенные результаты и победа в группе. Во втором периоде смяли шведов, но и стоит отметить не самую лучшую игру голкипера, который мог бы выручить в нескольких моментах", - сказал Крикунов.

В прошедшей встрече Овечкин отличился с передачи Малкина, под руководством Крикунова Малкин и Овечкин в сборной играли в одном звене. "При мне Малкин в звене с Овечкиным и Афиногеновым играл отлично, также обыгрывали шведов (6:3), их звено по сути и решило исход того матча за третье место (на чемпионате мира 2005 года - прим. ТАСС), не вижу причин не ставить их вместе и сейчас", - сказал тренер.

В четвертьфинале 23 мая россияне встретятся со сборной США. "В целом американцы слабее шведов, но не стоит их недооценивать: начинается плей-офф и все выигранные до этого матчи могут пропасть в никуда", - добавил специалист.

Чемпионат мира завершится 26 мая.