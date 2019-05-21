Российские волейболистки уступили команде Доминиканской Республики в матче Лиги наций

ТАСС, 22 мая. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Доминиканской Республики в стартовом матче предварительного этапа Лиги наций. Встреча прошла в Бразилии.

Матч завершился со счетом 3-1 (25:21, 22:25, 25:18, 28:26) в пользу доминиканских волейболисток.

Сборная России делит 11-е и 12-е места в турнирной таблице с командой Болгарии, не набрав ни одного очка. По три балла после стартовых матчей в свой актив записали волейболистки из Сербии, Турции, США, Таиланда, Японии и Доминиканской Республики. На счету сборной Италии два очка, у команды Польши - одно.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола (FIVB), который призван заменить существовавшую ранее Мировую лигу. В предварительном раунде с 21 мая по 20 июня каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей, встретившись со всеми соперниками по одному разу. В финальный раунд, который состоится с 3 по 7 июля в китайском Нанкине, выйдут пять команд, а также сборная Китая на правах организатора турнира. В 2018 году женская сборная России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финал соревнований.