Александр Медведев: сборную России ждет непростой матч с американцами на ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной России сумеет правильно выстроить игру команды в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею против команды США. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров СКА, первый президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев.

Сборная России во вторник обыграла в заключительном матче группового этапа команду Швеции со счетом 7:4 и заняла в группе В первое место. Четвертьфинальный матч с командой США пройдет 23 мая и начнется в 17:15 мск.

"Надо забыть о сегодняшней победе и готовиться к игре плей-офф. У американцев очень сильный состав, где есть Патрик Кейн, поражающий своей результативностью, Джек Хьюз. Игра будет очень непростая, но я уверен, что наши тренеры смогут правильно выстроить игру и победить", - сказал Медведев.

"Первый период [матча со шведами] был очень сложный, после команда перестроила игру, стала более агрессивно играть на ворота, чаще бросать и это принесло свои плоды. Ну а в третьем периоде игра была уже сделана, поэтому не надо придавать значения пропущенным шайбам. Нас ждет очень важный четвертьфинал с командой США, эти встречи всегда имеют накал", - подчеркнул он.