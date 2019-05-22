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Футбол в России

Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 29-го тура Российской премьер-лиги

Нападающий забил победный гол в матче с "Ахматом"
Федор Чалов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Федор Чалов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 22 мая. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в среду сообщила пресс-служба РПЛ.

РПЛ проводит в социальной сети "ВКонтакте" голосование по выбору лучшего футболиста тура совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

Чалов стал автором единственного гола в домашнем матче против грозненского "Ахмата" (1:0), реализовав пенальти. Этот гол стал 13-м для нападающего в сезоне. За тур до окончания турнира он единолично возглавил гонку бомбардиров в РПЛ. За 21-летнего футболиста проголосовало 49,42% зрителей (6 860 человек).

Второе место в голосовании занял полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук (15,42%), третьим стал парагвайский полузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо (10,88%). Миранчук оформил дубль в гостевом матче против екатеринбургского "Урала" (2:2). Мельгарехо забил победный мяч в выездной игре против самарских "Крыльев Советов" (2:1).

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