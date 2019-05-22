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Бывший чемпион мира Котто станет гостем Всемирного боксерского форума

Форум пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 июня

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях пуэрториканец Мигель Котто станет гостем Всемирного боксерского форума. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"Котто станет гостем форума. Также прилетит Рой Джонс - младший. Возможен приезд Роберто Дюрана", - сказал собеседник агентства.

Американец Рой Джонс - младший, получивший российское гражданство в сентябре 2015 года, и панамец Дюран также становились чемпионами мира в четырех весовых категориях.

II Всемирный боксерский форум пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 июня и соберет глав и представителей всех основных всемирных организаций - Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

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