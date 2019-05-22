Драчев рассчитывает, что Союз биатлонистов России осенью будет восстановлен в правах

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассчитывает, что осенью на внеочередном заседании конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) права национальной федерации будут полностью восстановлены. Об этом он заявил в среду на встрече с журналистами.

6 мая в Москве состоялось очередное заседание рабочей группы IBU, которая отслеживает выполнение российской стороной условий восстановления полноправного членства СБР в международной организации.

"Проведена большая работа - выдвинутые IBU критерии мы постараемся выполнить, в ближайшее время подведем итоги работы. Крайняя встреча рабочей группы состоялась 6 мая, по ее итогам осталось выполнить еще несколько критериев. Надеюсь, осенью, на внеочередном конгрессе IBU, СБР вновь станет полноправным членом международной федерации", - сказал Драчев.

Исполком IBU 6-7 июня в очередной раз обсудит вопросы, касающиеся процесса восстановления СБР.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Российская организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, а также возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований.

IBU выдвинул 12 условий восстановления прав СБР, они разделены на четыре пункта: финансовая часть, тестирование на допинг, образовательная часть, работа с командой и тренерами. Восемь из них уже выполнены.