Драчев: Логинов пропускает первый сбор из-за свадьбы, Малышко - из-за болезни

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов первый предсезонный сбор национальной команды в Алтайском крае пропускает по причине свадьбы, его партнер по национальной команде Дмитрий Малышко - по причине болезни. Об этом журналистам в среду рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Первый подготовительный сбор национальная команда начала 14 мая. На нем присутствуют основной, резервный и юниорский составы сборной страны.

"Кто вам сказал, что отсутствует половина состава? Причины отсутствия Логинов вы и сами знаете - у него недавно состоялась свадьба, мы позволили ему спокойно начать подготовку к сезона. Со сбора в Чайковском он уже будет работать с командой", - сказал Драчев.

"Малышко лечил горло, этот процесс завершился только в воскресенье. Он уже приступил к работе - недавно пробежал полумарафон", - добавил он.

Также глава СБР отметил, что призер Олимпийских игр в Сочи Евгений Гараничев начал подготовку в Тюмени. "Гараничев отпросился сам, мы возмущаться не стали. Он не лежит на диване, не отдыхает, а работает", - добавил он.