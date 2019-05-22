Колобков: вопрос соцзащиты тренеров находится в сфере пристального внимания Минспорта

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вопрос социальной защиты тренеров и специалистов по подготовке спортивного резерва в России находится под пристальным вниманием Министерства спорта России. Об этом в среду во время выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации сообщил глава ведомства Павел Колобков.

"Вопрос социальной защиты тренеров и специалистов находится в сфере нашего пристального внимания. На сегодня мы имеем инструменты для стимулирования работы тренеров - единые рекомендации по оплате труда, отраслевое соглашение. Тренеры спортивной подготовки сегодня обеспечены отпуском до 42 дней, выплатами стимулирующего характера", - сообщил Колобков.

15-процентную надбавку к окладу на данный момент имеют тренеры в спортивных школах олимпийского резерва или в училищах олимпийского резерва, 20-процентную - тренеры, работающие с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Коэффициенты повышаются за присвоение спортсменам спортивных званий и разрядов, переход на более высокий этап спортивной подготовки. Также предусмотрен ряд надбавок молодым тренерам, за результаты спортсменов на международных соревнованиях, выплаты за стаж непрерывной работы и выслугу лет, за почетные спортивные звания ЗМС, ЗТР, ведомственные награды.