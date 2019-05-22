Более 40 млрд рублей выделено на спортивную инфраструктуру регионов РФ с 2016 по 2019 год

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. В рамках инвестиционных программ Министерства спорта России на развитие спортивной инфраструктуры в регионах страны было выделено 40,7 млрд рублей. Об этом в среду во время выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации сообщил глава ведомства Павел Колобков.

"Всего за период с 2016 по 2019 год в рамках инвестиционных программ Минспорта России на развитие спортивной инфраструктуры региональным бюджетам выделены средства в объеме 40,7 млрд рублей, из них на Федеральную целевую программу (ФЦП) - 16,1 млрд рублей, Федеральную адресную целевую программу - 10 млрд рублей, Универсиаду в Красноярске - 14,6 млрд рублей", - сообщил Колобков.

В рамках ФЦП выделено 13,5 млрд рублей на строительство 243 спортивных объектов, из которых 117 введены в эксплуатацию. В их числе Дворец спорта на 3500 зрительских мест в Назрани (Ингушетия), Спортивно-тренировочный центр хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках (Владимир), Центр единоборств в Рязани и другие. Средства были выделены в том числе на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Новосибирске и реконструкцию гребного канала "Дон" в Ростовской области.