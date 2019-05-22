Кожевников: россияне должны спокойно обыграть американцев в четвертьфинале ЧМ по хоккею

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Сборная России должна спокойно победить команду США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии. Такое мнение ТАСС в среду высказал олимпийских чемпион 1984 и 1988 годов Александр Кожевников.

Сборная России во вторник обыграла в заключительном матче группового этапа команду Швеции со счетом 7:4 и заняла в группе В первое место. Четвертьфинальный матч с командой США пройдет 23 мая и начнется в 17:15 мск.

"Конечно, психологически, игра с американцами будет сложнее [чем со шведами], но американцы в этом году какие-то легкие, - сказал Кожевников. - Американцы точно будут хамить, они по-другому не могут, поэтому нашим надо будет терпеть, многое будет зависеть от судейства. После игр с американцами стабильно травмы у 2-3 человек, просто они не умеют проигрывать, считают себя вундеркиндами. Но точно скажу, что сборная США нам точно по зубам, должны спокойно их обыграть".

Кожевников похвалил выступление российской команды на групповом этапе. "У меня самое хорошее впечатление от выступления наших ребят, конечно, не бывает идеальной игры, ошибки в хоккее всегда случаются, главное - как эти ошибки исправляются. На игру сборной было приятно смотреть в течение всего группового этапа, команда набирала ход от матча к матчу, становилась увереннее с каждой игрой. Если мы уверенно обыгрываем такую команду, как сборная Швеции, то это подтверждение тому, что команда выбрала правильный курс", - отметил он.

Также двукратный олимпийский чемпион положительно высказался об игре нападающего российской команды Кирилла Капризова, который отметился дебютной шайбой на турнире в матче против шведов. "Мне нравится выступление Кирилла, я не понимаю, почему многие недовольны его игрой. Говорят, что он мол мало забивает, но он отлично играл в пас, вот вчера забил. Последние два матча он вообще провел изумительно. В хоккей играет в первую очередь команда, а не отдельные личности", - добавил Кожевников.

Чемпионат мира завершится 26 мая.