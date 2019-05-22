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Колобков: cпортивные федерации ежеквартально получают до 270 млн рублей от букмекеров

От этой суммы 80 процентов идет на развитие профессионального спорта

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Букмекеры ежеквартально перечисляют до 270 млн рублей российским спортивным федерациям. Об этом в среду во время выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

"У нас доходы из разных источников - от лотерей и букмекерской деятельности. Ежегодно операторы перечисляют Минфину около 2 млрд рублей, эти деньги учитываются при формировании нашего бюджета. У нас заключено между организаторами букмекерской деятельности и федерациями порядка 250 соглашений с 35 организациями. Общая сумма отчислений ежеквартально - до 270 млн рублей, 20 процентов идет на развитие детско-юношеского спорта, 80 процентов - на развитие профессионального спорта", - заявил Колобков.

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Колобков, Павел Анатольевич
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