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Президентом Федерации футбола Молдавии избран Леонид Олейниченко

Он сменил Павла Чебану, руководившего федерацией 22 года

КИШИНЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Новым президентом Федерации футбола Молдавии (ФФМ) стал Леонид Олейниченко, он сменит на этом посту руководившего федерацией последние 22 года Павла Чебану. В ходе голосования в среду кандидатуру Олейниченко единогласно поддержали участники внеочередного конгресса ФФМ, передает корреспондент ТАСС.

Мандат Олейниченко рассчитан на два года. Ранее он занимал пост финансового директора ФФМ, а с 2016 года был исполнительным директором.

Ранее Олейниченко заявил о планах повысить уровень организации чемпионата Молдавии через привлечение спонсоров и дополнительных доходов для спортивных клубов. Особое внимание будет уделено привлечению болельщиков на стадионы и развитию детско-юношеских школ, отмечал он.

Чебану объявил об отставке в апреле этого года. Он объяснил, что такое решение было принято им давно, но задерживали незавершенные проекты в федерации.

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