СМИ: баскетболист клуба НБА "Голден Стэйт" Дюрант может стать игроком "Клипперс"

ТАСС, 22 мая. Легкий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Кевин Дюрант может стать игроком "Лос-Анджелес Клипперс". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The New York Times.

Дюрант перешел в "Голден Стэйт" в 2016 году. В 2017 и 2018 годах он стал чемпионом НБА и признавался самым ценным игроком финала.

По информации издания, после окончания сезона Дюрант планирует отказаться от последнего года по действующему соглашению с "Голден Стэйт", а затем выйдет на рынок свободным агентом. Отмечается, что на баскетболиста также претендует "Нью-Йорк Никс".

В нынешнем сезоне Дюрант набирал в среднем за матч регулярного чемпионата 26 очков, делал 5,9 передачи и 6,4 подбора. В плей-офф на его счету в среднем 34,2 очка за игру, 5,2 подбора и 4,9 передачи.

Дюрант дважды выигрывал Олимпийские игры (2012, 2016) в составе сборной США, также на его счету золотая медаль чемпионата мира 2010 года.

В нынешнем сезоне "Голден Стэйт" вышел в финал плей-офф лиги, обыграв в полуфинальной серии "Портленд" (4-0). В финале соперником команды будет победитель пары "Милуоки" - "Торонто". Счет в серии на данный момент 2-2.