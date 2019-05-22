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НБА

СМИ: баскетболист клуба НБА "Голден Стэйт" Дюрант может стать игроком "Клипперс"

По данным The New York Times, форвард намерен выйти на рынок свободных агентов после окончания сезона

ТАСС, 22 мая. Легкий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Кевин Дюрант может стать игроком "Лос-Анджелес Клипперс". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The New York Times.

Дюрант перешел в "Голден Стэйт" в 2016 году. В 2017 и 2018 годах он стал чемпионом НБА и признавался самым ценным игроком финала.

По информации издания, после окончания сезона Дюрант планирует отказаться от последнего года по действующему соглашению с "Голден Стэйт", а затем выйдет на рынок свободным агентом. Отмечается, что на баскетболиста также претендует "Нью-Йорк Никс".

В нынешнем сезоне Дюрант набирал в среднем за матч регулярного чемпионата 26 очков, делал 5,9 передачи и 6,4 подбора. В плей-офф на его счету в среднем 34,2 очка за игру, 5,2 подбора и 4,9 передачи.

Дюрант дважды выигрывал Олимпийские игры (2012, 2016) в составе сборной США, также на его счету золотая медаль чемпионата мира 2010 года.

В нынешнем сезоне "Голден Стэйт" вышел в финал плей-офф лиги, обыграв в полуфинальной серии "Портленд" (4-0). В финале соперником команды будет победитель пары "Милуоки" - "Торонто". Счет в серии на данный момент 2-2.

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