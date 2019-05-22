Ланге: женской сборной России необходимо улучшить командную "химию" перед Евробаскетом

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женской сборной России по баскетболу необходимо улучшить командные взаимодействия в преддверии чемпионата Европы 2019 года. Об этом ТАСС в среду заявил главный тренер национальной команды Олаф Ланге.

Евробаскет-2019 пройдет в Сербии и Латвии с 27 июня по 7 июля. Российские баскетболистки на групповом этапе сыграют со сборными Белоруссии, Бельгии и Сербии.

"За время квалификации на Евробаскет у нас было очень мало времени, около 10 дней и все - игроки разъезжались по клубам. Поэтому было сложно добиться безупречного взаимопонимания, - сказал Ланге. - Но могу сказать, что сейчас на сборах я порой вижу лучшие действия игроков на площадке, чем я видел прошлым летом или во время "окон" [на матчи отборочного турнира]. Мы должны улучшать командную "химию", но для этого недостаточно практики, огромную роль здесь играют матчи, которые нас ждут впереди".

Говоря о прогнозах на чемпионат Европы, тренер добавил: "Не будем забегать вперед. Мы двигаемся постепенно, игра за игрой".

Женская сборная России трижды побеждала на чемпионатах Европы (2003, 2007, 2011). На Евробаскете-2017 в Чехии россиянки заняли девятое место, уступив соперницам из Греции в 1/8 финала.

На предстоящий чемпионат Европы россиянки квалифицировались из своей группы с первого места, одержав шесть побед в шести матчах и опередив сборные Венгрии, Литвы и Албании.