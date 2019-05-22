Построенный к ЧМ стадион "Ростов-Арена" может быть передан региону к осени

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая. /ТАСС/. Ростовская область до 1 сентября 2019 года может получить в собственность стадион "Ростов-Арена", построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил министр спорта региона Самвел Аракелян на заседании правительства.

Стадион планировалось передать из федеральной собственности в собственность региона в июне текущего года. Об этой задаче на заседании напомнил губернатор Ростовской области Василий Голубев, но Аракелян уточнил, что в июне должны принять в собственность только временную инфраструктуру стадиона, построенную к ЧМ, а также IT-инфраструктуру - оборудование для Wi-Fi.

"Что касается самого стадиона, конечный срок 1 июля, до которого Минспорт должен рассчитаться со всеми подрядчиками, закрыть все акты работ, после чего должны сформировать документацию для передачи. Также должны разработать механизм, как будет передан договор на обеспечение жизнедеятельности стадиона без изменения поставщика услуг. Если это сделают до 1 июля, то до 1 сентября мы стадион примем в собственность", - сказал Аракелян.

"Ростов-Арена" вмещает более 43 тыс. зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа мирового первенства по футболу и встреча 1/8 финала. В соответствии с концепцией наследия, ЧМ-2018 стадион должен быть передан в собственность области в 2019 году.