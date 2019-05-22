Победители Универсиады-2019 получат премии по 200 тыс. рублей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россияне, победившие на Универсиаде в Красноярске, получат премии в размере 200 тыс. рублей. Как отмечается в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, выплаты спортсменам, занявшим вторые и третьи места, составят 125 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно.

Тренеры и специалисты, занимавшиеся подготовкой спортсменов, занявших первое, второе и третье места, получат соответственно по 100 тыс. рублей, 60 тыс. рублей и 40 тыс. рублей.

27 марта президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил о необходимости премировать и вручить госнаграды призерам Универсиады в Красноярске. 11 марта министр спорта РФ Павел Колобков говорил, что выплата премиальных победителям и призерам этих игр не предусмотрена.

Российские спортсмены выиграли медальный зачет Универсиады-2019, прошедшей в Красноярске, с большим отрывом, попутно установив рекорды по количеству золотых наград и по общей сумме медалей.